Cidades Prefeitura adia licitação de semáforos em Goiânia Processo para manutenção dos equipamentos, fornecimento de software para controle de tráfego e outros serviços não tem nova data

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) publicou no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (11) o adiamento do processo licitatório para contratação de empresa que atuaria na manutenção preventiva e corretiva dos semáforos da capital. Além disso, haveria a entrega de um software de controle de tráfego e a instalação de um Centro de Controle Operacional (CC...