O laudo sobre as condições da estrutura do viaduto João Alves de Queiroz, na avenida T-63, em Goiânia, serão concluídos nesta terça-feira (19), afirma a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). De acordo com a Polícia Civil, Baltazar Campos David, de 41 anos, teria iniciado o incêndio de forma acidental enquanto procurava uma pedra de crack.

“No domingo, recebemos novamente a visita de técnicos e consultores especializados para coleta de dados sobre o evento [incêndio]. Os relatórios a serem fornecidos deverão estar concluídos até amanhã”, afirmou o secretário de Infraestrutura (Seinfra), Everton Schmaltz. Em um primeiro momento, a Defesa Civil alegou que não havia riscos de desabamento da estrutura.

“Em uma primeira análise dos técnicos da Seinfra e dos consultores, constatamos que a estrutura do viaduto está perfeitamente funcional, e não foi atingida de forma agressiva. Porém, é importante que tenhamos tais relatórios a confirmar. Somente depois desses estudos prontos é que devemos nos manifestar sobre a volta operacional do viaduto em si”, finalizou Everton.

Trânsito

Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) mantém a interdição do tráfego na T-63 pelo elevado e na avenida 85. Está liberado o trânsito apenas pela rotatória da T-63 no sentido Setor Pedro Ludovico/Praça Nova Suíça ou Praça Nova Suíça/Setor Pedro Ludovico e para quem está na avenida 85 e quer acessar a T-63 por meio da rua S-1.

Acidente

No sábado (16), Baltazar Campos David, de 41 anos, suspeito preso por atear fogo no viaduto, foi solto após audiência de custódia. O homem, que foi identificado por câmeras de videomonitoramento, afirmou à Polícia Civil que colocou fogo em um papelão para tentar pegar uma pedra de crack que havia caído no vão da estrutura, ou seja, “foi um acidente”.

