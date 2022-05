Cidades Prefeitura anula contrato de R$ 21 milhões em kits de robótica para escolas municipais em Goiânia Secretaria de Educação chegou a empenhar valores em abril, mas voltou atrás no mês seguinte. MP-GO e TCM abriram investigação após denúncia de superfaturamento feito por vereador.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) anulou de forma unilateral um contrato de R$ 21 milhões para a aquisição de kits de robótica para as escolas de ensino fundamental da rede. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta terça-feira (31) e ocorre após denúncia feita pelo vereador Mauro Rubem (PT) ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e...