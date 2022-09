A Prefeitura de Goiânia anunciou a liberação do tráfego de ônibus no anel interno da Praça Cívica no fim de semana, mas o local continua interditado nesta segunda-feira (12).

O secretário municipal de Mobilidade (SMM), Horácio Mello, diz que a liberação para trânsito de ônibus no local é para diminuir os riscos à segurança dos pedestres. "Os motoristas de ônibus vão passar por um treinamento de dois dias para que entendam os novos caminhos e evitem acidentes", explica.

Sobre a previsão de liberação, o Presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), disse que os ônibus começarão a circular dentro do anel interno até a próxima quinta-feira (15).

O secretário da SMM lembra que as obras do BRT Norte-Sul ainda estão em andamento, mas se encontram em fase de conclusão. “É um processo contínuo. Os agentes de trânsito vão acompanhar a liberação do tráfego para garantir a segurança das pessoas que trafegam pelo local”, pontua. Segundo ele, o local já conta com sinalização, por meio de faixas horizontais e verticais.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Everton Schmaltz, as obras da Praça Cívica são as últimas grandes intervenções que estão sendo feitas para todo o planejamento do BRT 2.

Conclusão das obras

O titular da Seinfra afirma que as quatro estações de embarque e desembarque já estão sendo construídas, não vão interferir de forma direta no tráfego no local. “Após esta fase, teremos a conclusão das quatro estações da Avenida Goiás. E, com isso, a gente completa todos os serviços de obras rodoviárias do complexo BRT, trecho 2”, ressalta.

Everton Schmaltz projeta que, entre janeiro e maio de 2023, as obras do trecho 2 serão concluídas, com a participação da RedeMob, de forma conjunta com a CMTC. “A parte física, de atribuição da Secretaria de Infraestrutura, já está em franca conclusão. E, de acordo com o que temos em nosso planejamento, isso se dará até dezembro deste ano”, reforça.

