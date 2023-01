A Prefeitura de Goiânia acrescentou mais R$ 70,3 milhões ao contrato anual com a Companhia Municipal de Urbanização (Comurg) para serviços de limpeza urbana, coleta de lixo e outros. O valor teve um reajuste de 14,5%, passando de R$ 483,3 milhões para R$ 553,6 milhões. A medida vem um mês depois de o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) ter tentado, sem sucesso, autorização da Câmara Municipal para repassar R$ 30,7 milhões para a companhia na forma de integralização de capital social.

Desde o final de 2022 a administração municipal tem buscado formas para aumentar o repasse para a companhia e estancar uma crise financeira que ameaçava colapsar os serviços de limpeza e coleta na capital a partir de fevereiro. Desde o segundo semestre, a Comurg viu a situação se agravar tanto no pagamento de direitos trabalhistas e plano de saúde dos servidores da estatal como para contratos de insumos e maquinário usados nos serviços de rua.

No dia 28 de dezembro, O POPULAR mostrou que, após o fracasso na tramitação do projeto de lei na Câmara, a Prefeitura recorreria a um “plano B”, que envolvia uma reavaliação do valor do contrato assinado em dezembro de 2021 e renovado um ano depois por um período de 12 meses.

Leia também:

- Salário de comissionados na Comurg sobe 45% em média

- Prefeituras de Goiás recorrem à terceirização do despejo de lixo para resolver fim dos lixões

- Comurg aguarda término de projeto para implantar separação de resíduos no aterro de Goiânia

A Comurg havia feito essa solicitação ainda em julho último, mas o processo estava andando devagar na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) e só deu uma acelerada após a substituição do titular da pasta, em outubro. Mesmo assim, a expectativa é que a finalização do processo ocorresse mais para a frente.

O pedido de reequilíbrio financeiro do contrato era visto como uma necessidade por causa do aumento no valor dos insumos, equipamentos e combustível desde a assinatura do contrato, em 2021, mas principalmente no primeiro semestre de 2022. Ao ser renovado, o acordo com a Prefeitura havia sido mantido em R$ 483,3 milhões.

O reajuste foi publicado nesta terça-feira (24) no Diário Oficial do Município (DOM) e é 129% maior do que o que havia sido pedido para os vereadores autorizarem em dezembro. Foram assinados dois termos de apostilamentos, que são alterações de texto no contrato que não envolvem aditivos. No caso, foram reavaliados os custos dos serviços que estão sendo prestados pela Comurg e atualizados no contrato. Um dos termos é o reajuste no valor pactuado e o outro é no empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do valor corrigido.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura para saber mais detalhes sobre o motivo do reajuste e como se chegou ao valor de R$ 70,3 milhões a mais e aguarda retorno.