Cidades Prefeitura começa a entregar cestas básicas encalhadas em Goiânia Após denúncia de que alimentos estavam abandonados em galpão da Conab, secretaria entrega 750 unidades de 21 mil que estavam paradas

A Prefeitura de Goiânia afirma ter começado nesta quinta-feira (7) a entrega das 21 mil cestas básicas que estavam paradas desde março em um galpão emprestado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no Setor Jaó. Foram entregues 750 cestas para famílias carentes nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) da Vila União e do Jardim do Cerrado. E nest...