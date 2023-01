Cidades Prefeitura de Aparecida abre 413 vagas para profissionais da Educação; veja como se inscrever Selecionados para os cargos cumprirão carga horária de 30h semanais, com salário de até R$ 3.379,15

A prefeitura de Aparecida de Goiânia abriu, nesta quarta-feira (4), uma seleção com 413 vagas para profissionais da Educação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 16 de janeiro, por meio do site da Prefeitura. Com o objetivo de suprir déficits na sua Rede Municipal de Educação (RME), a seleção abriu vagas para professor e Agente Educ...