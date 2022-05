A Prefeitura de Aparecida de Goiânia informou, nesta segunda-feira (9), que estão disponíveis 547 vagas de emprego para funções que vão desde balconista e social media até consultor comercial e padeiro. Os interessados precisam agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), no site da prefeitura.

As vagas são oferecidas por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME). Após acessar o site trabalho.aparecida.go.gov.br., o candidato deve clicar em Vagas de emprego, selecionar a vaga que deseja, clicar em Quero me candidatar, onde será encaminhado para a janela de agendamento.

Logo depois, a pessoa precisa escolher o código Nº 60 – Vagas De Emprego No SIME e o local de atendimento presencial. No dia do atendimento, os seguintes documentos são exigidos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

De acordo com a prefeitura, em caso de haver vaga disponível com o perfil do candidato, ele recebe uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista de emprego. Caso contrário, a pessoa pode acessar o site novamente e agendar uma nova busca presencial. Mais informações pelo telefone (62) 9 9194-3491.

Confira abaixo a relação e quantidade de vagas:

47 Auxiliar de deposito

44 Vendedor interno

42 Ajudante de carga e descarga

30 Auxiliar de produção

25 Auxiliar de Padeiro

22 Balconista de Açougue

22 Repositor de mercadorias

19 Estagiário

11 Auxiliar de almoxarifado

11 Balconista

11 Motorista de caminhão

10 Consultor Comercial

10 Corretor de imóveis

10 Frentista

10 Operador de telemarketing

10 Padeiro

10 Servente de obras

10 Social Media

9 Empregada doméstica

8 Assistente de vendas

8 Auxiliar de cobrança

7 Auxiliar de limpeza

7 Auxiliar de serviços Gerais

6 Operador de caixa

6 Servente de Limpeza

5 Auxiliar de armazém

5 Motorista

5 Porteiro

5 Repositor de Frios

5 Soldador

5 Vendedor Externo

4 Assistente Departamento Pessoal

4 Auxiliar de Estoque

4 Repositor de Hortifrúti

3 Auxiliar administrativo

3 Auxiliar Financeiro

3 Operador de Retroescavadeira

3 Operador de empilhadeira

3 Operador de Rolo compactador

3 Pedreiro

2 Açougueiro

2 Ajudante Geral

2 Analista de logística

2 Armador de estrutura de concreto

2 Assistente administrativo

2 Auxiliar de contabilidade

2 Auxiliar de estacionamento

2 Auxiliar de logística

2 Auxiliar Técnico

2 Call center

2 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

2 Chapa - Cargas e Descargas de Mercadorias

2 Conferente de carga e descarga

2 Conferente de mercadoria

2 Consultor de vendas

2 Design Gráfico

2 Eletricista

2 Encanador

2 Encarregado de logística

2 Estoquista

2 Instalador eletricista (tração de veículos)

2 Montador de Moveis

2 Motorista de caminhão (Munck)

2 Movimentador de mercadoria

2 Operador de escavadeira

2 Operador de motoniveladora

2 Operador de pá carregadeira

2 Operador de trator florestal

2 Técnico em segurança do trabalho

1 Ajudante de motorista

1 Assistente Contábil

1 Auxiliar de Departamento Pessoal

1 Auxiliar em saúde bucal

1 Babá

1 Contador

1 Costureira em Geral

1 Costureiro (a)

1 Encarregado de obras

1 Estoquista

1 Gerente de contratos

1 Gerente de logística

1 Jovem aprendiz

1 Marceneiro

1 Mecânico diesel

1 Mecânico Industrial

1 Operador de espargidor

1 PCD

1 Representante comercial

1 Secretária (o)

1 Serviços Gerais

1 Supervisor de produção

1 Técnico de controle de qualidade

1 Torneiro mecânico

Leia também:

HDT abre seu quarto processo seletivo em 2022 com salário de até R$ 4 mil

Goiás abre inscrições para concurso de oficiais da Polícia Militar com salários de até R$ 13 mil