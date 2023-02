A Prefeitura de Cristalina foi condenada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) a pagar o valor de R$ 121.200 por danos morais coletivos ao não cumprir uma determinação judicial para instalar um aterro sanitário no município. A decisão teve início em 1997, quando o MP requereu uma ação civil pública por dano ambiental.

O POPULAR entrou em contato com a Prefeitura de Cristalina por e-mail e por mensagem de texto por volta das 8h desta terça-feira (28) e aguarda um posicionamento.

Na sentença, consta que diante do não cumprimento do que foi determinado pela Justiça, a promotora Margarida Bittencourt da Silva Liones, que atuava na comarca à época, propôs uma outra ação em 2014.

O objetivo da promotora era forçar o município a fazer as adequações necessárias para funcionamento do aterro, especialmente as apontadas em laudo elaborado pela Coordenação de Apoio Técnico-Pericial do MP. É nesta ação que foi proferida esta última sentença.

Atualmente, o processo é acompanhado pelo promotor de Justiça Márcio Vieira Villas Boas Teixeira de Carvalho.

Descarte irregular do lixo

Na decisão, o MP ressalta a demora na implementação das medidas ainda que a gestão da época tenha informado algumas ações para cumprimento da determinação. Ao longo dos anos foram constatadas inadequações da obra, inclusive pelas circunstâncias favoráveis à contaminação do lençol freático e de proliferação de moscas e ratos.

Segundo o promotor Márcio Vieira, foi apontado em vistorias do MP que o lixo era queimado, causando prejuízo ambiental. No local, descobriu-se que era descartado até mesmo lixo hospitalar, como seringas, agulhas, ampolas e gazes.

O Ministério Público chegou a propor termo de ajustamento de conduta para sanar as irregularidades, mas não obteve resposta.

Dano moral coletivo

Ao analisar o processo, o juiz Thiago Inácio de Oliveira reconheceu que o aterro sanitário de Cristalina não foi realizado de acordo com as regras pertinentes e que a área se apresentava mais como um lixão.

O magistrado ressaltou ainda que o dano moral coletivo é previsto no ordenamento jurídico em diversos dispositivos específicos, os quais possibilitam ações de responsabilidade por danos causados a bens e direitos de diversas categorias, não excluindo o meio ambiente, que é, também, direito básico do consumidor.

Para ele, esses danos extrapatrimoniais sofridos pela coletividade cristalinense são evidentes, especialmente porque há muito ela espera da administração pública municipal solução adequada ao aterro sanitário, de tal sorte que a omissão viola o direito ao meio ambiente equilibrado, como demonstrado pelo MP.

