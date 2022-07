Cidades Prefeitura de Goiânia é condenada a pagar indenização por atraso na obra do Cais Guanabara Reforma começou em fevereiro de 2020 e deveria ter sido finalizada em agosto do mesmo ano

*Atualizada às 13h10 A Justiça do Trabalho condenou a Prefeitura de Goiânia a pagar indenização de R$ 30 mil por danos morais coletivos devido ao atraso nas obras do Cais Guanabara – unidade fechada desde 2020 para reforma e que tinha previsão de reabrir no mesmo ano. A condenação tem origem em uma ação do Ministério Público do Trabalho (MPT), que alegou negligênci...