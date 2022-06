Cidades Prefeitura de Goiânia abandona obra inacabada que foi inaugurada no ano passado Questão é alvo de contestação da CGU, que aponta duas obras inacabadas do mesmo tipo

No site da Prefeitura de Goiânia consta o registro de que a Praça dos Esportes e Cultura do Residencial Buena Vista IV foi inaugurada em agosto do ano passado. Na prática, a obra nunca foi finalizada. Poucos dias após a entrega, mobiliários como cadeiras para o auditório e estantes para uma biblioteca foram recolhidos pelo Paço. A estrutura que já custou mais de R$ 3...