Cidades Prefeitura de Goiânia abre prazo para devolução de taxas do concurso público suspenso em 2020 O pedido pode ser feito até o dia 25 de março pelo site do Centro de Seleções da Universidade Federal de Goiás; O candidato que deseja continuar no certame não precisa se manifestar

Tem início nesta segunda-feira (21) o prazo para que os candidatos inscritos no concurso público de 2020 – suspenso em virtude da pandemia de Covid-19 - solicitem a devolução da taxa paga para inscrição no certame. O pedido pode ser feito até o dia 25 de março pelo site do Centro de Seleções da Universidade Federal de Goiás, www.cs.ufg.br. No site há uma lista com a relação das inscrições homologa...