A Prefeitura de Goiânia abriu processo seletivo para ocupação rotativa de estacionamento para táxi em pontos disputados da capital. Serão 20 vagas no Terminal Rodoviário de Goiânia e duas no Terminal de Campinas. Conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), a ocupação é pelo período de 6 meses. Ao final do prazo, outros 20 permissionários são contemplados.

Podem participar do processo seletivo para as vagas aqueles que cumprirem as exigências que constam no edital, disponível no site da prefeitura. Clique aqui para ver o documento.

Os interessados devem entregar a documentação na Gerência de Gestão e Controle de Transportes Municipais da SMM, no setor Alto da Glória, entre 8h às 18h de segunda-feira a sexta-feira, até o dia 2 de setembro.

Vale destacar que está vedada a participação, por exemplo, de permissionários que atuaram como taxistas no estacionamento privativo do Terminal Rodoviário de Goiânia e Campinas e solicitaram exclusão ou transferência.

O objetivo do processo seletivo é regulamentar “a rotatividade das vagas em pontos mais disputados da cidade”. “A cada seis meses 20 permissionários serão contemplados. Terminado o prazo, os taxistas abrem oportunidades para outro colegas”, pontuou o secretário-executivo da SMM, Ciro Meireles.

A confirmação dos candidatos aptos ao sorteio será no dia 6 de setembro. Os interessados que tiverem dúvidas podem procurar a Gerência de Gestão e Controle de Transportes Municipais da SMM ou ligar no telefone 3524-4659.

