A Prefeitura de Goiânia vai disponibilizar 72 salas de aplicação da vacina contra a Covid-19, espalhadas em todos os distritos sanitários da cidade. A medida é mais um esforço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para ampliar no número de pessoas imunizadas na Capital.

A além dos pontos fixos, a unidade móvel da VacinAção fará um revezanamento e ficará estacionada em um lugares estratégico. Os principais grupos da ação são as crianças, com idade a partir de 05 anos, adolescentes e adultos, aptos a receberem a primeira, segunda e dose de reforço.

Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, a SMS informa que pais e responsáveis de crianças que já foram imunizadas, devem ficar atentos ao tipo de imunizante recebido na primeira dose, para que o ciclo vacinal seja completo dentro do prazo estabelecido. A segunda dose da CoronaVac em crianças, é aplicada em quem recebeu a primeira dose há 28 dias. Já as crianças vacinadas com a primeira dose do imunizante pediátrico da Pfizer, devem respeitar o intervalo de oito semanas entre as doses.

Os adolescentes, com idade acima de 12 anos, e adultos, imunizados com a Coronavac devem esperar o prazo de 29 dias entre a primeira e segunda doses. Já os imunizados com as vacinas da Pfizer e AstraZeneca, completa o ciclo após 8 semanas da aplicação da primeira dose.

Para se vacinar não é preciso fazer agendamento. No caso de maiores de 12 anos, basta apresentar o documento pessoal com foto e os comprovantes de vacinação e endereço, no posto de vacinação mais próximo da sua casa. Os pais que não puderem acompanhar os filhos no momento da aplicação do imunizante precisam prencher uma auorização para que a criança seja vacinada na companhia de terceiros. Você pode baixar o documento clicando aqui.

Confira os locais de vacinação desta quarta-feira (23) no site da prefeitura. Até o momento, Goiânia já aplicou 2.769.709 mil doses dos imunizantes contra a Covid-19. Das doses aplicadas, 1.205.042 são de primeira dose, o que representa 84,06% da população vacinável acima de 5 anos.