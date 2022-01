A Prefeitura de Goiânia convocou uma coletiva de imprensa para o final da tarde desta segunda-feira (17) para anunciar as novas regras para o combate à Covid-19 que serão adotadas pelo município daqui em diante.

Como apurou O POPULAR, as medidas de restrição esperadas serão voltadas, principalmente, para o setor de eventos. Na semana passada, quando o prefeito Rogério Cruz voltou a trabalhar presencialmente a primeira reunião foi com representantes do segmento econômico.

A ideia principal deve ser voltada para restringir os eventos na capital foi apresentada na quarta-feira (12) pelo setor produtivo. Hoje, em Goiânia, os shows e apresentações podem ser realizados com até 2 mil pessoas em espaços fechados e 3 mil pessoas em locais abertos. A expectativa é que esse número seja, ao menos, reduzido. Há, principalmente, uma preocupação em barrar as festas de carnaval.

Um novo decreto deve ser publicado ainda esta semana com as novas regras. A intenção da prefeitura é trabalhar medidas para conter o aumento de casos de gripe, dengue e de Covid-19, que voltou a ter o número de contaminados subindo desde a chegada da variante ômicron, mais contagiosa.