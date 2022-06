Cidades Prefeitura de Goiânia credita mais de R$ 2 milhões para beneficiárias do Renda Família + Mulher O auxílio financeiro é destinado exclusivamente a mulheres em situação de vulnerabilidade social que residem na capital goiana

A Prefeitura de Goiânia creditou, nesta quarta-feira (22), mais de R$ 2 milhões para as beneficiárias do programa Renda Família + Mulher. Cada beneficiária recebe o valor total de R$ 1,8 mil em um cartão, dividido em seis parcelas de R$ 300, creditadas no dia 10 de cada mês. O programa, lançado em outubro de 2021, teve suas inscrições encerradas no dia 31 de mar...