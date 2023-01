A Prefeitura de Goiânia irá instalar mais de 3 mil armadilhas para o combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como a Dengue e a Chikungunya. Com um raio de 400 metros, as armadilhas atuam atraindo e capturando as fêmeas que transmitem as doenças.

A previsão é que elas sejam instaladas, ainda em janeiro, nas áreas de maior risco de contaminação. Inédito, o equipamento atua dentro da armadilha, onde existe um inseticida que elimina os ovos e contém um veneno que fica na pata do mosquito. O veneno faz com que outros criadouros visitados não consigam procriar.

A efetividade desta ação é de 70 a 80% do controle vetorial onde as armadilhas são instaladas, de acordo com o superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, Yves Mauro Ternes. A medida pretende evitar que o número de doentes e mortes por Dengue em Goiânia aumente em 2023.



A capital esteve, por vários meses em 2022, no topo do ranking das cidades com maior número de casos de Dengue. Em dezembro, ficou atrás apenas de Brasília, que tinha registrado mais de 67 mil confirmações da doença no ano.

Durante todo o ano, Goiânia teve mais de 53 mil registros da doença e 44 mortes. A Região Centro-Oeste apresentou a maior incidência de dengue, com taxa de 1.993 casos a cada 100 mil habitantes, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde (MS).

Aplicativo

Juntamente com o Ministério Público de Goiás (MPGO), a prefeitura de Goiânia lançou um aplicativo que ajuda no combate à dengue. Disponível na Google Play e na App Store, o aplicativo “Goiânia Contra o Aedes” permite que a população envie fotos, vídeos e localização denunciando focos de dengue à Vigilância Epidemiológica.

Com ele é possível acompanhar o trabalho de eliminação do foco pelo próprio aplicativo. Antes da última atualização, a população tinha que fornecer dados pessoais como o CPF, agora basta colocar o endereço ou apenas clicar no mapa. Qualquer pessoa que fizer a denuncia poderá acompanhar o atendimento pelo aplicativo.

Leia também:

Saúde de Goiânia enfrenta falta de itens, de analgésicos a antibióticos

Goiás atinge 204 mil casos de dengue e tem maior taxa de incidência da doença no Brasil