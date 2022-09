A Prefeitura de Goiânia disponibiliza, neste sábado (10), mais de 100 pontos de vacinação antirrábica, nos Distritos Sanitários Centro/Campinas e Norte de Goiânia. A Campanha de Vacinação Antirrábica 2022, que teve início no último sábado (3), vai até o dia 24 de setembro, completando quatro sábados consecutivos de imunização.

Até o momento, já foram vacinados 21.623 animais, sendo 18.698 cães e 2.925 gatos. Se você ainda não levou o seu animalzinho para vacinar, confira ao final da reportagem todos os postos de vacinação disponíveis. O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Durante o meio da semana, a vacina está disponível na sede dos sete Distritos, na Unidade de Vigilância em Zoonoses, e no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Goiânia tem, hoje, dentre cães e gatos, uma população estimada em 210 mil animais. Vômitos, medo, ansiedade, agressividade e desobediência são alguns dos principais sintomas da doença canina que teve seu último caso registrado na capital em 2000. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em 2022 ocorreram dois casos de raiva em gatos na cidade de Goiânia, um na Região Norte e outro na Região Noroeste.

Formas de contato da raiva

A raiva pode ser transmitida por mordidas, arranhões ou lambidas, tanto de animais domésticos infectados, como de animais silvestres. Morcegos, cavalos e vacas também podem ser fontes de transmissão.

Tanto em animais, quanto em humanos, a doença é caracterizada por sintomas neurológicos, com multiplicação do vírus no local da lesão e, posteriormente, migrando para o sistema nervoso e outros órgãos, principalmente para as glândulas salivares.

No caso de uma possível infecção, a pessoa deve lavar o local com bastante água e sabão, para, em seguida, procurar uma unidade de saúde para o primeiro atendimento.

Cronograma de vacinação antirrábica

- Dia 10/09 – Distrito Campinas/Centro e Distrito Norte (106 pontos de vacinação)

- Dia 17/09 – Distrito Noroeste e Distrito Oeste (124 pontos de vacinação)

- Dia 24/09 – Distrito Sudoeste (75 pontos de vacinação)

Postos de Vacinação – Sábado (10)

Colégio José Honorato

Rua 59 a nº 176, setor Central

Mercado Aberto Paranaiba

Av. Paranaiba esq com rua 09, setor Central

Centro de saúde norte ferroviário

Rua 5 q.1a l.14 norte ferroviário

Dog Center

Av. paranaiba nº 268 central

Colégio est. major alberto de nóbrega

Rua snf 03, s/n norte ferroviário

Posto Texaco

Av. rep. do líbano - praça do avião aeroporto

Pet shop amor animal

Av. pires tocantins n° 1124 aeroporto

Colégio Est. Damiana da Cunha

Rua c 500 nº 89 centro oeste

Centro de saúde fama

Rua 10 nº 76 marechal rondom

Esc. mun. gonçalves ledo

Rua amorgate sn marechal rondom

Escola centro-oeste

Rua q nº 264 marechal rondom

Colégio est. prfa. olga Mansur

Rua 243 n. 10, qd. 709 vila montecelly

Centro de saúde crimeia leste

Rua senador antonio m. borges q.28 lt 09 crimeia leste

Cmei bem me quer

Av. emilio francisco povoa crimeia leste

Igreja Santa Paulina

Rua aerosa alves de castro q.25 l.15 crimeia oeste

Cepi. Louisinha Carvalho

Rua joaquim teófilo correia viana crimeia leste

PSFuniversitario

Rua 218, qd 02, lote 10 leste universitário

Liga Pró melhoramento s. Universitário

Rua 243 esq com rua 219 nº 37 leste universitário

Igreja Ministério Atos

rua 233 esq. c/ 242 qd. a lt 14 nº 1 leste universitário

Centro de Saúde Vila Morais

rua 9 a q. 12 l.11 vila morais

Cmei Bairro Feliz

av. lauricio rasmussem sn bairro feliz

Esc. Mun. Murilo Braga

Rua 200 nº 743 leste vila nova

Cedpi-go (Aplicação do IEG)

Nona avenida nº 474 esq. quinta avenida leste vila nova

Igreja Assembleia de Deus

av. coronel cosme qd. 18 lt. 11 pq. industrial

Centro de saúde Marinho Lemes

Rua armando de godoi q. 29 l.8 negrão de lima

Pet Fofura Rua Dona Santinha

Qd 20 lt 11, negrão de lima

Escola Nova Opção

av. a qd. c; nº95 s. leste vila nova

Esc. Osterno Potenciano e Silva

Rua 11 esq. rua 6, vila santa tereza

Centro de saúde vila canaa

Rua heitor fleury, sn vila canaa

Sesi Canaã

Rua piragibe leite, s/n vila canaa

Colégio Est. Carlos a. de Deus

Rua libero badaro, sn nossa srª de fátima

Colégio est. cultura cooperativismo

Rua leopoldina azevedo, qd a-1 s/n sol nascente

Esc. mun. arcebispo dom emmanuel

Rua 1 q.21 l.160, vila aurora

Umas Santo Afonso

Rua princesa izabel, qd.92 lt24, vila aurora oeste

Esc. mun. Geralda de Aquino

Rua domingos vigiano, cidade jardim

Centro de saúde cidade jardim

Praça abel coimbra/csu, cidade jardim

Pet chander

Rua itauçu qd. 03, conjunto guadalajara

Amigo pet

Av. macambira, qd h, lt 02 bairro ind. mooca

Colégio est. prof. marinete silva

Rua 6 qd 1 lt 11 vila abajá

Centro de saúde vila santa helena

Rua 21 q.1 l.22 vila santa helena

Esc. mun. dona belinha

Rua 12 nº 70 vila isaura

Esc. mun. edna de roure

Rua do mercado nº 89 vila irani

Colégio est. pedro gomes

Av. sergipe esq. benjamim constant campinas

Colégio est. duque de caxias

Rua 13 aeroviario

Colégio est. jk de oliveira

Rua 260 nº 401 coimbra

Colégio est. nhanhá do couto

Av. 24 de outubro s/n st. dos funcionarios

Sesi

Rua 240 pe carlos idelbrando s/n campinas

Esc. mun. rui barbosa

Rua p 16, nº 1121 setor funcionarios

Centro de saúde esplanada do Anicuns

Rua são gotardo esq. al. progresso esplanada do anicuns

Esc. mun. pe. pelágio

Rua 609 nº 01 são josé

Esc. mun. salomão clementino Faria

Rua 12 esq. dom prudêncio são josé

Cmei irmã lídia

Rua 3 esq. av. são geraldo vila são paulo

Praça de esporte São José

Rua 601 q. 531 l4 são josé

Leia também:

Confira os locais de vacinação contra Covid-19 em Goiânia e em Aparecida

Campanha de vacinação contra a paralisia infantil é prorrogada