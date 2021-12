A Prefeitura de Goiânia terá nove pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (11). Com exceção do Goiânia Shopping, que não terá a vacina Janssen, os demais terão todas as vacinas de primeira, segunda e terceira dose.

Entre os nove pontos estão os que fazem parte do VacinAção, programa que leva vans da Prefeitura em diferentes lugares da capital, sendo no Flamboyant Shopping, Goiânia Shopping e Terminal Padre Pelágio.

O funcionamento no Flamboyant Shopping será das 10h às 18h, no Goiânia Shopping das 10h às 17h e nos demais locais das 8h às 16h. Quem for vacinar precisa levar documento com foto e, nos casos de segunda e terceira dose, deve apresentar também comprovante de vacina.

Para receber a segunda dose das vacinas Astrazeneca e Pfizer, é necessário respeitar o intervalo de oito semanas. Para quem foi vacinado com Coronavac, o prazo é de 21 a 28 dias. No caso da terceira dose, de qualquer fabricante, o período é de cinco meses após a segunda dose.

Confira os locais:



Vacinação de primeira, segunda (incluindo Janssen) e terceira dose



Drive-thru - Passeio das Águas Shopping



Ciams Urias Magalhães



CS Pq Amazonas



CSF Dom Fernando



Cais Bairro Goiá



CSF Eldorado Oeste



Terminal Padre Pelágio



Flamboyant Shopping



Goiânia Shopping (único local que não terá Janssen)