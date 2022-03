Cidades Prefeitura de Goiânia divulga concurso fotográfico para celebração do Dia Mundial da Água Vencedores irão ganhar uma série de premiações

A Prefeitura de Goiânia, através da Agencia de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), lançou nesta semana um concurso fotográfico, no Instagram, para comemorar o Dia Mundial da Água, no dia 22 de março. Para participar do projeto, basta apenas publicar fotos de locais de Goiânia que refiram-se à água, em seu próprio perfil. As fotografias devem ser publicadas até o ...