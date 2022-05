A Prefeitura de Goiânia, em parceria com a escola de veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (UFG), promove o Dia D de Vacinação Antirrábica neste sábado (28).

A ação irá acontecer das 8h30 às 17h, no posto de vacinação do Hospital Veterinário, que fica localizado na intersecção da Rua R-2 com a Rodovia GO-462, no Campus Samambaia, saída para Nova Veneza.

A vacinação é voltada para cães e gatos saudáveis e que tenham idade superior a três meses. O Dia D é realizado com o intuito de reforçar a cobertura vacinal dos animais domésticos da Região Norte de Goiânia. Em março, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou um caso de raiva animal em um bairro próximo à UFG.

O diretor de Vigilância em Zoonoses da Secretaria de Saúde, Murilo Marino Reis, relata que casos de raiva animal no perímetro urbano são raros. Mas, quando identificados, é preciso agir de forma rápida e eficiente. A vacinação é a prevenção mais rigorosa.

