Começa nesta quinta-feira (5) o período para realização da pré-matrícula para alunos novatos do Ensino Fundamental nas escolas municipais de Goiânia. A solicitação é feita de forma on-line, por meio da plataforma e-matrícula, no site da prefeitura, ou da Secretaria Municipal de Educação (SME). Nesta etapa, os pais ou responsáveis devem fazer a solicitação de vaga em uma instituição de sua preferência, desde que atenda a faixa etária da criança.

A pré-matrícula é a etapa posterior ao Cadastro Antecipado, isso significa que só podem fazer a solicitação da vaga os pais ou responsáveis que realizaram o cadastro na data prevista.

Neste ano, a Educação Municipal abriu 25.067 vagas para alunos novatos, sendo 10.091 para estudantes do Ensino Fundamental e 14.976 para a Educação Infantil. O cronograma teve início no dia 16 de novembro com a renovação de matrículas para alunos veteranos. No dia 5 de dezembro, começou a fase de Cadastro Antecipado para os Cmeis e CEIs da capital, sendo que, para esse grupo, a solicitação de vagas deverá ser realizada a partir do dia 12 de janeiro.

