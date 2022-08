Cidades Prefeitura de Goiânia inicia série de audiências sobre mudança em tributos Objetivo de encontros é explicar o que muda no Código Tributário Municipal com proposta que será enviada para Câmara Municipal neste ano

A Prefeitura de Goiânia realiza, nesta segunda-feira (29), a primeira de uma série de três audiências públicas para apresentar as propostas de alterações no Código Tributário Municipal (CTM). O principal objetivo é explicar as metodologias utilizadas para as cobranças do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como apresentar para a população as adaptações q...