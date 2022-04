Cidades Prefeitura de Goiânia inicia troca de árvores na Castelo Branco Iniciativa faz parte de projeto da criação da Agrovia Castelo Branco; Paço afirma que irá plantar dez mudas de ipê amarelo para cada espécie retirada

A Prefeitura de Goiânia começou nesta sexta-feira (15) o processo de troca de árvores que, de acordo com o Paço, quebravam o asfalto da Avenida Castelo Branco. Conforme nota publicada pelo poder executivo municipal, dez mudas de ipê amarelo serão plantadas no local para cada espécie retirada. A iniciativa faz parte do projeto de requalificação que irá criar a Agro...