Cidades Prefeitura de Goiânia interdita trecho da Rua 61 para obras do BRT Trecho entre a Avenida Goiás e a Rua 72, no Centro, será bloqueado no início da manhã, a partir das 7h

O trânsito da região central de Goiânia vai sofrer alterações nesta quinta-feira (20). O motivo mais uma vez são as obras do BRT. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, o trecho da Rua 61, entre a Avenida Goiás e a Rua 72, será interditado no início da manhã, a partir das 7h, para a instalação da rede de dutos semafóricos do corredor Norte-Sul. Em nota, a Prefei...