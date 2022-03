Cidades Prefeitura de Goiânia lança cadastro virtual para moradias Podem se cadastrar em uma plataforma digital, famílias com renda de até quatro salários mínimos. Na etapa inicial serão construídas 256 casas, em área no Conjunto Vera Cruz

A Prefeitura de Goiânia lançou nesta segunda-feira (14) o novo cadastro habitacional do Programa Moradia Goianiense. Voltado para famílias com renda de até quatro salários mínimos. O programa, em parceria com os governos federal e estadual, prevê a construção de 15 mil unidades, sendo que serão 256 na etapa inicial. A área definida para a primeira fase do programa fica n...