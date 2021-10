A Prefeitura de Goiânia informou que continuará com a vacinação contra a Covid-19 e testagem ampliada nos feriados de segunda (1º), comemoração do Dia Servidor Público, e terça-feira (2), Dia de Finados.

Os imunizantes serão disponibilizadas no Centro Municipal de Vacinação (CMV) e no Cais Campinas, das 8h às 16h, por demanda espontânea, ou seja, sem necessidade de agendamento.

Na quarta-feira (3), a vacinação volta à normalidade, sendo ofertada em 60 salas que retomarão também a aplicação das vacinas de rotina que são ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Testagem

A testagem ampliada da população também ocorrerá nos feriados, das 8h às 16h. Na segunda, em modalidade drive-thru, em frente à Escola Municipal Lions Bandeirantes, na Praça da Bandeira, no Bairro Goiá.

Já a modalidade pedestre ocorre na Praça da Vitória, Avenida Santo Onofre, na Vila Jardim São Judas Tadeu.

Na terça-feira (2), o drive-thru funciona na Paróquia Bom Jesus, Praça Washington, Setor Novo Mundo. E a pedestre na Feira do Setor Morada do Sol, esquina da Avenida Mangalô com Rua Aurora, ao lado da Escola Municipal Leonísia de Almeida.