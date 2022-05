Cidades Prefeitura de Goiânia nega pedido de tombamento de 200 imóveis Edificações estão no Centro e em Campinas e constam em inventário feito pelo MP-GO em parceria com Iphan e universidades

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult) de Goiânia já negou o pedido de tombamento de cerca de 200 dos 392 imóveis que constam em uma lista elaborada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e universidades federais no começo da década passada. Após entrar na Justiça em 2011...