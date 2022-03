Cidades Prefeitura de Goiânia oferecerá eventos culturais em celebração do Dia Mundial da Água No evento, que começa no dia 21 de março e encerra no dia 27, terá feiras de adoção de animais e intervenções voltadas à proteção do meio ambiente

Em celebração do Dia Mundial da Água, na próxima terça-feira (22), a Prefeitura de Goiânia irá oferecer eventos culturais, ações na área da saúde, feiras de adoção de animais e intervenções voltadas à proteção do meio ambiente. O evento começa no dia 21 de março e encerra no dia 27. A abertura vai acontecer às 8h na próxima segunda-feira (21), na Vila Ambiental, localizada n...