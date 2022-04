Cidades Prefeitura de Goiânia pede mais R$ 50 milhões para asfalto Projeto de reconstrução asfáltica, iniciado ainda em 2020, já ganhou cinco promessas de finalização não cumpridas. Seinfra negocia agora com a União verba para cumprir acordo

O programa de reconstrução asfáltica de 630 quilômetros de ruas de Goiânia necessita de cerca de R$ 50 milhões para ser finalizado. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) negocia com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) um convênio para a chegada desses recursos que complementariam a verba municipal. Ao mesmo tempo, foi publicado no Diário Ofici...