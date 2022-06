Cidades Prefeitura de Goiânia pede revisão de sentença judicial que mandou fechar Mutirama Procuradoria Geral do Município afirma que Justiça foi além do requisitado pelo Ministério Público e que ação proposta não sugeria interdição do espaço nem condicionava reabertura à vistoria do Crea-GO

A Prefeitura de Goiânia entrou com recurso nesta quinta-feira (2) pedindo à Justiça que volte atrás na decisão proferida no dia 19 para fechar imediatamente o Parque Mutirama até que o município prove que os brinquedos foram todos vistoriados e estão seguros para uso. Na tarde desta sexta-feira (3) está prevista uma reunião entre a Procuradoria Geral do Município (PGM) e...