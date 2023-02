A Prefeitura de Goiânia planeja a construção de um complexo viário na região do viaduto do Jardim Santo Antônio, na BR-153, que faz interseção com a Alameda Contorno. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a previsão é que as intervenções comecem ainda neste ano. A obra, que visa desafogar e otimizar o fluxo de veículos na região, faz parte de um pacote de investimentos em torno de R$ 1,4 bilhão em infraestrutura e mobilidade para a capital.

Questionada sobre as alterações que serão incluídas na construção do complexo, a Seinfra informou que projeto da obra está sob a responsabilidade de uma empresa terceirizada, que deve repassá-lo até o final de março para a pasta. Caso a previsão se concretize, "as intervenções devem acontecer a partir do segundo semestre". “Estão sendo realizados estudos de tráfego, levantamentos técnicos e considerando as concepções do projeto. O prazo para esta etapa é até o final de março de 2023, quando outras informações poderão ser divulgadas”.

O complexo, destaca a Seinfra, tem como objetivo “resolver um problema que se arrasta por anos naquela região”, em referência ao gargalo no trânsito. O viaduto dá acesso ao Parque Laranjeiras e tem congestionamentos diários, sobretudo em horários de pico.

Para comerciantes do Jardim Santo Antônio, a obra prevista pode contribuir para desafogar o fluxo, mas o prazo das obras gera temor. “Pra gente, é muito prejudicial se ficar uma obra para muito tempo. Se travar o fluxo, vários de nós comerciantes vamos sentir os prejuízos”, comentou Ramon Almeida.

De acordo com a Seinfra, “a população pode sempre encaminhar reclamações e solicitações pelo aplicativo Prefeitura 24h”.

Possíveis soluções

Ao POPULAR, o engenheiro civil e membro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO), Idalino Serra Hortêncio, lembrou que quando foi construído, o viaduto do Jardim Santo Antônio “tinha acesso só ao Jardim da Luz e ao Parque Laranjeiras, mas aquela região foi crescendo em demasia, e o trânsito ficou sobrecarregado”.

Hortêncio afirma que há várias soluções possíveis que contribuem para a otimização do fluxo de veículos. Entre elas, a retirada das duas rotatórias, anterior e posterior ao viaduto, na Alameda Contorno, e a construção de uma trincheira acompanhada de estrutura para captação e escoamento de água da chuva.

Outra possibilidade, segundo o engenheiro, seria a adição de abas laterais ao viaduto. Porém, ele destaca que somente um complexo viário – englobando uma série de obras – com investimento adequado seria capaz de resolver o problema do trânsito travado.

Ainda segundo Hortêncio, até o momento o Crea não recebeu nenhum projeto da Prefeitura de Goiânia, mas ressaltou que o Conselho está “de braços abertos pra receber os estudos, fazer as análises e emitir opinião”.

Goiânia Adiante

O complexo viário do Jardim Santo Antônio está inserido no pacote de investimentos Goiânia Adiante, da Prefeitura de Goiânia, que prevê a construção de outros quatro na capital.

Os demais complexos viários devem ser feitos na interseção da avenida Castelo Branco com a Leste-Oeste; interseção da BR-060 com a rua das Magnólias e interseção da BR-060 com Alameda Câmara Filho.

O total estimado de recursos do programa é de R$ 1,4 bilhão. Segundo a prefeitura, além da construção dos cinco complexos viários, o Goiânia Adiante abrange, também, iluminação pública em led, recapeamento asfáltico, construção de 11 novas pontes, pavimentação e drenagem em 10 bairros e conservação de monumentos.

Uma vez que ainda está na fase de projetos, informou a Seinfra, o complexo do Jardim Santo Antônio ainda não conta com previsão de custos.

O POPULAR entrou em contato com a Triunfo Concebra, responsável pela BR-153, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sobre o projeto que envolve a rodovia federal e aguarda retorno. No entanto, de acordo com a Seinfra, tanto o Dnit quanto a concessionária “devem autorizar a realização da obra”.