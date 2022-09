Cidades Prefeitura de Goiânia pode manter obstáculos a pessoas em situação de rua em viaduto Executivo conseguiu na Justiça reverter decisão que a obrigava a retirar pedras colocadas na lateral de viaduto ao lado do Cepal do Setor Sul com a justificativa oficial de reforçar estrutura da via. Pelo menos desde 2016 há relatórios da Assistência Social do município de abordagens no local a pessoas em vulnerabilidade e dependentes químicos

A Prefeitura de Goiânia conseguiu reverter decisão judicial que a obrigava a retirar até o final de agosto as pedras colocadas como bloqueio para pessoas em situação de rua que frequentam uma das laterais do viaduto da Rua 243 sobre o Marginal Botafogo, ao lado do Cepal do Setor Sul. O obstáculo, chamado de “arquitetura hostil”, está há mais de um ano e meio no local e...