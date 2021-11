Cidades Prefeitura de Goiânia prevê mais um viaduto na Avenida 85 Definidos locais para sete viadutos e 26 pontes em Goiânia que buscam amenizar gargalos de tráfego e melhorar acessos em bairros. Obras começam por 4 pontes

Das 33 grandes obras anunciadas pela prefeitura de Goiânia, sendo 26 pontes e sete viadutos, para minimizar gargalos de trânsito e de acesso da capital, quatro pontes devem ter início das obras no início de 2022. Ainda não há datas para início das outras construções, mas o município detalhou para reportagem do POPULAR onde serão construídos os elevados previstos no pa...