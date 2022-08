Cidades Prefeitura de Goiânia propõe redução de até 50% no valor do ITU Proposta estabelece que os imóveis não edificados abaixem um ponto porcentual em todas as faixas da tabela que define as alíquotas do imposto

A Prefeitura de Goiânia enviará em outubro um projeto para a Câmara Municipal de Goiânia com a proposta de reduzir um ponto porcentual de todas as faixas da tabela de Imposto Territorial Urbano (ITU), que incide sobre os imóveis não edificados. A tabela que define as alíquotas de ITU faz parte do Código Tributário Municipal, alterado ano passado. Ela divide...