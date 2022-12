O prazo para contribuintes renegociarem seus débitos com a Prefeitura de Goiânia está prorrogado até o dia 22 de dezembro. Goianienses que optarem pelo pagamento à vista podem emitir o boleto no site da prefeitura com até 99% de desconto em juros e multas. Há também a opção de parcelamento em até 60 vezes, com redução de 70% a 90% das penalidades resultantes da inadimplência. A iniciativa faz parte do Programa de Recuperação Fiscal (Refis).

O pagamento à vista não precisa de nenhum agendamento. Neste caso, basta retirar o Documento Único de Arrecadação Municipal (Duam) pelo site da prefeitura e pagar a dívida.

Para o pagamento parcelado, é necessário agendar o atendimento em uma das unidades do Atende Fácil da capital através do mesmo site e selecionar a opção "Agendamento Semana Nacional de Conciliação". Os parcelamentos podem ser feitos em até 60 vezes mensais, desde que o valor de cada um não seja inferior a R$ 100.

Os descontos em juros e multas são concedidos da seguinte maneira:

- 99%, no caso de pagamento à vista.

- 90%, se dividido em até 20 parcelas.

- 80%, se dividido entre 21 e 40 parcelas.

- 70%, se dividido entre 41 e 60 parcelas

A Prefeitura de Goiânia pede que o cidadão que estiver representando um ou mais contribuintes deve fazer o download da procuração, disponibilizada no momento do agendamento.

O Refis é um programa de regularização de dívidas e está disponível para pessoas físicas e jurídicas. Dessa forma, podem ser renegociados: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (ITU), créditos fiscais, obrigações acessórias, créditos não tributários e multa administrativa.

Endereços e informações

Atende Fácil - Paço Municipal

Endereço: Avenida do Cerrado, nº 999, Park Lozandes

Horário de atendimento: 07h às 19h (segunda a sexta-feira)

Telefone: 3524-4012

Atende Fácil Cidade Jardim

Endereço: Avenida Nero Macedo, nº 400, Setor Cidade Jardim

Horário de atendimento: 08h às 20h (segunda a sexta-feira).

Telefone: 3524-2122

Atende Fácil Estação Ferroviária

Endereço: Avenida Goiás, nº 1799, Setor Central

Horário de atendimento: 07h às 19h (segunda a sexta-feira)

Telefone: 3524-2967

Atende Fácil Mangalô

Endereço: Avenida Mangalô, nº 205, Sala 111, Setor Morada do Sol

Horário de atendimento: 07h às 19h (segunda a sexta-feira)

Telefone: 3524-3535

Atende Fácil Posto Avançado de Atendimento CRC

Endereço: Rua 107, nº 151, quadra 22, lote 21, Setor Sul

Horário de Atendimento: 07h às 19h (segunda a sexta-feira)

Atende Fácil Posto Avançado de Atendimento Praça da Bíblia

Endereço: Avenida Anhanguera, nº 2.727, Setor Leste Universitário

Horário de Atendimento: 07h às 19h (segunda a sexta-feira)

Telefone: 3524-5007

Leia também:

- McDonald's anuncia a abertura de 120 vagas em Goiás

- IF Goiano está com inscrições abertas para cursos técnicos, graduação e pós-graduação