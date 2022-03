Cidades Prefeitura de Goiânia publica edital de concurso público com 1.376 vagas; confira Certame será destinado para preenchimento de vagas nas áreas da saúde, educação e assistência social

Atualizada às 19h15 de 08/03/2022 A Prefeitura de Goiânia publicou no final da tarde desta terça-feira (8) o edital do concurso público, que oferta 1.376 vagas, no Diário Oficial do Município. O prefeito Rogério Cruz informou por meio de suas redes sociais que o certame será destinado, principalmente, para preenchimento de vagas nas áreas da saúde, educação e a...