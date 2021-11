Cidades Prefeitura de Goiânia quer simulador do IPTU 2022 pronto até dia 26 Serviço foi prometido no começo de outubro pelo prefeito Rogério Cruz, mas ficou travado em impasse entre secretário de Finanças e auditores de tributos

Um grupo de trabalho (GT) criado pela Prefeitura de Goiânia vai ter até o dia 26 de novembro para entregar o simulador online de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), já com a fórmula alterada pelo novo Código Tributário Municipal (CTM). A decisão consta em portaria publicada nesta quarta-feira (17) no Diário Oficial do Município (DOM). O simula...