Cidades Prefeitura de Goiânia recorre da decisão que proibiu fechamento de salas de leitura Administração municipal entra com pedido de suspensão de medida do TCM-GO que proibiu fechamento de espaços e diz que bibliotecas são os livros e não o espaço físico

A Prefeitura de Goiânia entrou com recurso no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) contra decisão que proibiu o fechamento de salas de leitura das escolas de ensino fundamental da rede municipal. O paço pediu a suspensão da determinação alegando que na verdade está ampliando o acervo literário das escolas e reorganizando o espaço escolar para is...