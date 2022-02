Cidades Prefeitura de Goiânia recua de exigência do passaporte da vacina contra Covid-19 Secretaria de Saúde do município emitirá uma nota técnica recomendando duas doses do imunizante em bares e restaurantes

A Prefeitura de de Goiânia recuou, poucas horas antes do anúncio do decreto de flexibilização das atividades econômicas na capital, de incluir a exigência do passaporte da vacina para clientes de bares, restaurantes e similares. A medida constava da primeira versão do documento, que estava pronto no meio da tarde de quarta-feira (2). Na entrevista em que an...