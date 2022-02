Cidades Prefeitura de Goiânia retifica decreto e proíbe carnaval em locais públicos Decreto anterior vedava realização de eventos carnavalescos em ambientes abertos e fechados. Agora, eventos privados podem acontecer desde que atendam medida de controle de público

A prefeitura de Goiânia retificou o decreto nº 7.743, publicado no Diário Oficial do Município no dia 17 de fevereiro. Com a mudança, estão proibidos apenas os eventos carnavalescos em locais públicos na capital. Na publicação original as restrições abrangiam todos os eventos relacionados a festas em locais públicos ou privados, realizados em ambientes abertos e fechados.