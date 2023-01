A Prefeitura de Goiânia prorrogou mais uma vez a permissão para funcionamento da Feira Hippie às sextas-feiras, desta vez até o Carnaval. A expectativa dos feirantes é que, após a conclusão da obra de revitalização da Praça do Trabalhador, a expansão do horário seja permanente. E, conforme O POPULAR, apurou existe uma sinalização neste sentido por parte do executivo municipal, apesar de oficialmente a administração negar.

Foi publicado na edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial do Município (DOM) decreto expandido de 20 de janeiro a 19 de fevereiro o período em que os feirantes podem começar a instalar as bancas a partir de zero hora de sexta-feira e começar a atender a partir das 6 horas. O horário normal de funcionamento era a partir das 6h da manhã de sábado, com a montagem sendo permitida a partir das 20h de sexta.

A última permissão venceu no dia 31 de dezembro, mas os feirantes seguiram atendendo na sexta-feira nos dias 6 e 13 de janeiro. E se na permissão anterior a justificativa era as vendas de Natal e Fim de Ano, agora é as de Carnaval, que neste ano acontece entre os dias 18 e 22 de fevereiro (Quarta-feira de Cinzas).

Leia também:

- Feira Hippie passa a funcionar temporariamente nas sextas-feiras

- Feira Hippie pode voltar à praça a partir do próximo dia 27

- Praça do Trabalhador em Goiânia vai ter novo adiamento de obra

Desde o ano passado, a Prefeitura vinha liberando pontualmente o funcionamento da feira às sextas-feiras. Mas nas vésperas de datas comercialmente importantes, como o Dia dos Namorados, ou períodos em que algum evento atrapalharia a venda aos domingos, como o primeiro turno das eleições.

No final de outubro, entretanto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) publicou uma portaria permitindo o funcionamento às sextas-feiras durante todo o mês de dezembro e não mais só em uma sexta específica. Em novembro, foi publicado um decreto no DOM estendendo esse período a partir de 18 de novembro até o dia 31 de dezembro.

No DOM desta quarta-feira, a Prefeitura afirma que a prorrogação da permissão tem como intuito “fomentar a economia da Capital goiana e, consequentemente, promover a geração de renda para muitos negócios que ainda sofrem impacto da pandemia” de Covid-19.

“É de conhecimento nacional que a Feira Hippie é um bem imaterial e patrimonial do Município de Goiânia, que integra a história desta Capital, e representa uma referência cultural e comercial da Capital de Goiás. Em especial nas datas comemorativas, como o carnaval, atrai consumidores de todo Brasil que buscam adquirir peças e artesanatos no atacado para revenda em suas cidades”, justifica o executivo no decreto.

O Carnaval coincide com a previsão da Prefeitura de Goiânia para entrega das obras da Praça do Trabalhador, momento em que a Feira Hippie deve ser transferida para dentro do local. Atualmente, eles estão fora da Praça, no entorno do Terminal Rodoviário.

Fica ou não fica

Conforme O POPULAR apurou, já foi sinalizado aos feirantes a possibilidade de permissão permanente da Feira Hippie às sextas-feiras, mas apenas quando a praça estiver concluída e, conforme já combinado, as bancas migrarem para seu interior.

O presidente da Associação da Feira Hippie, Valdivino da Silva, diz que os feirantes precisam da sexta-feira, pois muitos clientes de outras cidades e Estados estão indo para a região da 44 na quinta e indo embora na sexta à tarde. “Eles vão embora para vender os produtos em suas cidades no fim de semana”, comentou. Atualmente, segundo Valdivino, o dia mais forte para vendas tem sido a sexta-feira.

Valdivino disse que a Prefeitura não estava autorizando antes de forma permanente por causa dos obstáculos no trânsito, mas hoje em dia, ainda de acordo com o presidente da associação, já não haveria mais esse impacto no tráfego de veículos. “Todas as vias estão desobstruídas. A Prefeitura já falou que não vê mais estes obstáculos que tinham antes.”

O representante dos feirantes afirma que o único empecilho para que a sexta-feira se torne permanente no calendário da Feira Hippie é o interesse comercial de concorrentes da Região da 44, mas que isso não deve impedir a administração municipal de oficializar a mudança após a entrega da praça revitalizada.

O titular da Sedec, Sílvio Sousa, afirma que a prorrogação do funcionamento às sextas-feiras não tem a conotação de consolidar a data como permanente num futuro próximo, mas não descarta que posteriormente, “surgindo novas demandas”, esta situação seja revista. Segundo ele, a prioridade no momento é garantir que a feira vá para dentro da Praça do Trabalhador após a conclusão das obras.

O secretário argumenta que o decreto publicado nesta terça-feira visa atender uma necessidade dos feirantes, que podem aproveitar melhor o período de férias e de Carnaval pós-pandemia. Segundo ele, já foi assim no final do ano passado, quando o comércio teria tido um aquecimento no primeiro Natal sem os impedimentos promovidos pelo enfrentamento à Covid-19. “Para os feirantes era muito importante esta expansão”, comentou.

Silvio também destacou que nas próximas semanas está para ser entregue pela Prefeitura o novo sistema viário da região da 44, junto com a Praça, o que precisa ser levado em conta.