Cidades Prefeitura de Goiânia volta a vender folha de pagamento Processo foi aberto em dezembro, com proposta única que desagradou o Paço por ser no valor mínimo, mas volta agora sem alterações no edital

A licitação para a contratação de instituição financeira para o processamento da folha de pagamento da Prefeitura de Goiânia está reaberta depois de quatro meses e meio de suspensão e sem qualquer alteração no edital. Após uma série de polêmicas, que envolveu até mesmo uma ação do Ministério Público de Contas (MPC), que pediu a paralisação do processo ao Tribunal de ...