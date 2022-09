Cidades Prefeitura de Itauçu consegue liminar após Justiça proibir gasto de R$ 1,8 milhão em shows MPGO acionou o judiciário por considerar gasto “excessivo” do município com menos de 9 mil habitantes em evento que causaria “prejuízo na saúde financeira”; em nova decisão, desembargador critica os apontamentos

Após a Justiça acolher o pedido feito pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) que determinava a suspenção de qualquer repasse de verbas públicas para a realização da 30ª Festa do Peão no município de Itauçu, nesta quarta-feira (14), o desembargador Anderson Máximo de Holanda concedeu uma liminar à prefeitura no mesmo dia autorizando o gasto de dinheiro público para a...