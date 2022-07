Está aberto, desde segunda-feira (4), o prazo de inscrição para o concurso da Prefeitura de Rio Verde que disponibiliza 389 vagas para diversas funções. Os salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 7,5 mil. O período de inscrição vai até 3 de agosto e as provas serão aplicadas no dia 25 de setembro.

O edital do concurso foi publicado no último dia 30 de junho. As vagas são para os seguintes cargos: analista administrativo, analista de planejamento, gestão e controle, analista de projetos de cartografia, analista de projetos urbanísticos, analista de tecnologia da informação, analista jurídico, arquivista, atendente plantonista, auxiliar de fiscalização, auxiliar de copa e cozinha, auxiliar de limpeza predial, auxiliar de patrimônio e almoxarifado, auxiliar de serviços públicos, fiscal de proteção e defesa do consumidor, oficial de diligências, orientador esportivo, procurador autárquico, técnico de suporte em tecnologia da informação, técnico em segurança do trabalho e vigia.

Enquanto alguns cargos têm remuneração prevista de R$ 1.339,03, como o de auxiliar de serviços gerais, limpeza predial e serviços públicos, outros oferecem salários mais altos, como o de analista de projetos urbanísticos, de R$ 6.380,54, e procurador autárquico, de R$ 7.500.

A realização da prova objetiva e redação será no dia 25 de setembro. O resultado final ocorrerá em 12 de dezembro. A inscrição pode ser feita pelo link: http://concurso.vestibularunirv.com.br/pagina/index.php?id=157.