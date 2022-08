A Prefeitura de Goiânia vai disponibilizar seis pontos de testagem por dia aos moradores da capital, neste sábado (20/08) e domingo (21/08). No sábado, serão disponibilizados nove mil testes e, no domingo, os outros nove mil. A campanha vai contar com quatro pontos na modalidade tenda e outros dois drive-thrus.

Ao todo, 1,5 mil exames de antígeno estarão disponíveis para a população nos seis pontos de testagem. O resultado do exame é disponibilizado em 20 minutos, no mesmo local, quando feito nas tendas, e em até 40 minutos pelo site do laboratório quando o morador optar pela modalidade drive-thru

Para realização do exame gratuito, os moradores da capital que optarem pela modalidade tenda, que tem necessidade de agendamento, podem marcar o horário e dia do teste pelo site: https://www.goiania.go.gov.br. Basta informar o CPF, data de nascimento e endereço completo, com CEP. Já na modalidade drive-thru, o atendimento é por demanda espontânea. O horário de funcionamento será das 08h às 16h. Confira abaixo os locais de testagem:

Locais de testagem

Sábado (20/08)

Distrito Noroeste – Tenda

Local: Praça próximo ao Colégio Militar

Endereço: Avenida do Povo, quadra 10, lote 2, Jardim Curitiba

Distrito Campinas/ Centro – Tenda

Local: Cepal Vila Abajá

Endereço: Avenida Marginal Sul, 387-483, Vila Abajá

Distrito Norte – Tenda

Local: Praça do Berimbau

Endereço: Rua GB 05, s/n, Jardim Guanabara

Distrito Leste – Tenda

Local: Praça da Juventude

Endereço: Rua JDA 08, 2146, Jardim das Aroeiras

Distrito Oeste – Drive-thru

Atendimento sem agendamento

Local: Em frente à Escola Municipal Waterloo Prudente

Endereço: Av. Felipe Camarão,38, Bairro Goiá

Distrito Norte – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Parque Leolídio de Ramos Caiado

Endereço: Rua Júpter, s/n, Setor Goiânia 2

Domingo (21/08)

Distrito Norte – Tenda

Local: Praça do Violeiro

Endereço: Avenida Goiás Norte, s/n, Setor Urias Magalhães

Distrito Sul – Tenda

Local: Praça C 109

Endereço: Rua C 109, s/n, Setor Jardim América

Distrito Campinas/Centro – Tenda

Local: Praça Vereador Boaventura Moreira de Andrade

Endereço: 5ª Avenida, s/n, Setor Leste Vila Nova

Distrito Oeste – Tenda

Local: Em frente à Escola Municipal Lions Club Bandeirantes

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Bairro Goiá

Distrito Sudoeste – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Praça do Comerciário (em frente ao Sesc Faiçalville)

Endereço: Avenida Ipanema, s/n, Setor Faiçalville

Distrito Leste – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Em frente à Paróquia Bom Jesus (dentro da praça)

Endereço: Praça Washington, s/n, Jardim Novo Mundo

