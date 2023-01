A segunda etapa da obra de recapeamento do asfalto da Avenida Anhanguera, entre os terminais de ônibus do Jardim Novo Mundo e o da Praça da Bíblia devem ser entregues em fevereiro, de acordo com a Prefeitura de Goiânia. Até então, o cronograma, que chegou a ser atualizado com uma data posterior de entrega, havia previsto que esta etapa seria finalizada em março de 2023.

Conforme o POPULAR mostrou, o recapeamento da Avenida Anhanguera iniciou em junho de 2022 e estava previsto inicialmente para ser finalizado em novembro. No entanto, neste mesmo período prometido para fazer todo o projeto, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) conseguiu entregar somente o que a pasta chamou de primeira etapa, que corresponde a faixa entre os terminais de ônibus Praça da Bíblia e Praça A. Em outubro de 2022, a reportagem do POPULAR esteve na região da Praça das Mães, no Setor Oeste, e verificou que as obras estavam paradas há 10 dias. Na época, a Seinfra informou que a paralização se deu porque em todo final de mês existe uma reprogramação de valores de insumo das empresas que fornecem matéria-prima à base de petróleo e que ia normalizar a situação.

Ao programa Chega Pra Cá, da jornalista Cileide Alves, o titular da Seinfra já havia antecipado a finalização da segunda etapa das obras.

Atualmente, a obra encontra-se com 70% do trecho construído e há equipes da Seinfra sob o viaduto da BR-153, necessitando que o trânsito no local fosse desviado desde segunda-feira (16), quando foi realizado o serviço de fresagem (retirada do asfalto existente). A previsão é de que até quinta-feira (19), o tráfego no local esteja totalmente liberado. De acordo com a Seinfra, o início da terceira etapa começa imediatamente após o término da segunda etapa.

Goiânia Adiante

O Paço Municipal prometeu para este terceiro ano de gestão de Rogério Cruz (Republicanos) a implantação do programa Goiânia Adiante, o programa com o maior investimento financeiro para obras na cidade, com previsão inicial de R$ 1,7 bilhão. A iniciativa foi lançada em outubro de 2022 e pretende realizar melhorias da infraestrutura, saúde e educação.