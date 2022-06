Cidades Lixo acumulado é removido de residência pela 2ª vez após ordem judicial, em Goiânia Serviço psicossocial acompanha operação devido ser a casa de dois idosos acumuladores

Equipes da Vigilância Sanitária e da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) estão retirando, nesta terça-feira (14), cerca de 10 caminhões de lixo de uma casa na Avenida 3ª Radial, no Setor Pedro Ludovico. Na residência moram dois idosos, mãe e filho, que segundo o serviço psicossocial, são acumuladores e se recusaram a se desfazer do material amontoado no local. O coorde...