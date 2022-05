Cidades Prefeitura inaugura viaduto sobre a BR-153, em Goiânia, após 32 meses de obra Construção que liga o Setor Leste Universitário ao Jardim Novo Mundo deve reduzir tráfego em pontos como da Avenida Anhanguera

O motorista da região metropolitana de Goiânia vai ter mais uma opção a partir do final da tarde de hoje para cruzar a BR-153 com a inauguração do Viaduto Lauro Belchior. A obra, iniciada em setembro de 2019, tinha a previsão de ser entregue em seis meses, ou seja, ainda em março de 2020, mas só está sendo finalizada nesta sexta-feira (27), somando 32 meses de construção. C...