Cidades Prefeitura inicia retirada de sucatas de pátio do Centro de Zoonoses Até o momento, apenas dois veículos foram removidos do local

Os veículos inutilizados, que estavam estacionados no pátio do Centro de Zoonoses de Goiânia, começaram a ser retirados pela Prefeitura de Goiânia nesta terça-feira (21), após reportagem veiculada pelo POPULAR. No entanto, apenas dois automóveis foram removidos até o momento. No local estão cerca de 80 sucatas, das quais oito são viaturas do Serviço de Atendimento Mó...